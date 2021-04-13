Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА интересуется 26-летним форвардом из клуба первой лиги Англии

16:50
Теги:

ЦСКА интересуется нападающим Джонсоном Кларком-Харрисом, который выступает за «Петерборо» из первой английской лиги. Об этом сообщает Peterborough Telegraph.

По информации источника, представители российского клуба просматривали игрока в матче против «Сандерленда» (1:1). В этой встрече нападающий не отметился результативными действиями.

В нынешнем сезоне 26-летний форвард сыграл за «Петерборо» 43 матча во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость игрока по версии Transfermarkt составляет 250 тысяч евро.

ЦСКА, набрав 46 очков в 25 матчах, занимает четвертое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Дополнительная информация:

https://www.peterboroughtoday.co.uk/sport/football/peterborough-united/russian-interest-in-posh-top-scorer-jonson-clarke-harris-and-sunderland-striker-charlie-wyke-3197108

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд