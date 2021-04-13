ЦСКА интересуется 26-летним форвардом из клуба первой лиги Англии

ЦСКА интересуется нападающим Джонсоном Кларком-Харрисом, который выступает за «Петерборо» из первой английской лиги. Об этом сообщает Peterborough Telegraph.

По информации источника, представители российского клуба просматривали игрока в матче против «Сандерленда» (1:1). В этой встрече нападающий не отметился результативными действиями.

В нынешнем сезоне 26-летний форвард сыграл за «Петерборо» 43 матча во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость игрока по версии Transfermarkt составляет 250 тысяч евро.

ЦСКА, набрав 46 очков в 25 матчах, занимает четвертое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.