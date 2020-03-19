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Роману Еременко исполнилось 33 года

11:15
Роман Еременко. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Роман Еременко. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Сегодня отмечает день рождения полузащитник «Ростова» и сборной Финляндии Роман Еременко. Ему исполнилось 33 года.

Ранее выступал за финский «Яро», «Удинезе», «Сиену», киевское «Динамо», «Рубин», ЦСКА и «Спартак». В составе ЦСКА он стал чемпионом России, с «Рубином» выиграл Кубок Суперкубок страны. С «Динамо» он выиграл чемпионат Украины и два Суперкубка. С 2016 по 2018 год футболист отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина.

Роман Еременко провел 73 матча за сборную Финляндии и забил пять мячей.

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