Круговой назвал Дзюбу легендой российского футбола: «На 100 процентов думаю, что он вернется»

Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой поделился мнением о будущем нападающего Артема Дзюбы.

«Он еще не завершил карьеру. Его карьера супер, он уже легенда. Думаю, что вернется, 100 процентов», — сказал Круговой ТАСС.

1 октября Дзюба на вопрос о своем будущем заявил, что его карьера «закончилась», но допустил, что сыграет за одну из команд в FONBET Кубке России. Позже представитель 38-летнего футболиста Леонид Гольдман сообщил, что форвард еще не делал официального объявления о завершении карьеры.

За свою карьеру Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», «Зенит», турецкий «Адана Демирспор», «Локомотив» и «Акрон».