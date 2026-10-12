Семин объяснил, за счет чего «Динамо» будет бороться за чемпионство в текущем сезоне РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказался о перспективах «Динамо» в текущем сезоне РПЛ.

«Динамо» сегодня дает понять, что команда готова бороться за чемпионское звание. У клуба есть основания для этого: отличный подбор игроков, тренер нашел общий язык с командой, хорошее настроение в коллективе. Организация также на хорошем уровне. Они одни из конкурентов за чемпионство», — сказал Семин «СЭ».

«Динамо» набрало 22 очка после 10 туров и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Бело-голубые опережают по дополнительным показателям идущий на второй строчке ЦСКА. На третьем месте расположился — «Зенит» (21 очко).