Снейдер, Ривалдо и Дунга примут участие в церемонии вручения премии имени Никиты Симоняна в Москве

Бывшие футболисты Уэсли Снейдер, Ривалдо, Кристиан Пануччи, Дунга и Алехандро Гомес приехали в Москву для участия в церемонии вручения премии имени Никиты Симоняна.

Мероприятие состоится 12 октября и будет приурочено к 100-летию со дня рождения легендарного футболиста «Спартака» и сборной СССР.

Среди гостей церемонии — обладатель «Золотого мяча» и победитель Лиги чемпионов Ривалдо, финалист чемпионата мира 2010 года Уэсли Снейдер, двукратный победитель Лиги чемпионов Кристиан Пануччи, чемпион мира 1994 года Дунга и победитель ЧМ-2022 Алехандро Гомес.

Также на мероприятии ожидается бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

Награды вручат в девяти номинациях. Их количество выбрано в честь игрового номера Никиты Симоняна, который выступал под девяткой.