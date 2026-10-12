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Агент хавбека ЦСКА Дмитрия Баринова: Дмитрий сможет играть во второй части сезона РПЛ

Агент Баринова: «Дмитрий сможет играть во второй части сезона РПЛ»

Руслан Минаев

Представитель полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова Павел Банатин рассказал о восстановлении футболиста после операции на крестообразной связке. По его словам, 30-летний россиянин сможет вернуться на поле во второй части сезона РПЛ.

«Все идет по плану, вчера был месяц с того момента, как прошла операция. Он уже крутит велосипед, уже не на костылях, хотя вроде по регламенту еще должен был. Чувствует себя отлично, каждый день тренируется по три-четыре часа. Насколько я знаю, медицинский штаб доволен тем, как идет восстановление. До зимы не увидим, на сборах начнет тренировки, ближе к концу сборов уже начнет принимать участие в играх. То есть во второй части сезона сможет играть», — сказал Банатин ТАСС.

11 сентября ЦСКА сообщил, что Баринов успешно перенес операцию после повреждения крестообразной связки. Спустя четыре дня полузащитник вернулся из Германии в расположение клуба.

Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» в январе 2026 года. За армейцев он провел 20 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Источник: ТАСС
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Дмитрий Баринов
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
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 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
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7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
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9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
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10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
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