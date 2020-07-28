Экс-главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов в интервью для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» отметил, что команда много пропускала. Также он добавил, что у екатеринбуржцев был баланс в сторону атаки.

— «Урал» пропустил 53. Многовато.

— Много, да. Этот тот анализ, который и мне хотелось бы посмотреть, изучить. Конечно, много. Цифры сами говорят.

— В чем причина? Не хватало сильных защитников?

— Наверное, индивидуальные ошибки. Если брать статистику пропущенных мячей. Много индивидуальных простых ошибок, о которых говорится всегда. Думаю, команда сейчас поправит этот момент.

— А игрой в атаке довольный?

— В целом, да. Количество голов забитых. Плюс пропущенные мячи, наверное, следствие атакующих действий. Хотелось бы баланс иметь. Но, повторюсь, постоянные изменения, это одна из причин.

— Баланс был в сторону атаки?

— Думаю, да. Романтизма у нас было достаточно.