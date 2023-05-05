Романцев: — о матче «Зенит» — «Спартак»: «Хотелось бы, чтобы интрига в РПЛ продлилась. Не в обиду Семаку»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал о своих ожиданиях от матча 26-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком».

«У «Ростова» и «Спартака» одинаковые шансы на серебро, я так скажу. Потому что они сейчас примерно равны по силам. Кому-то отдать предпочтение не могу. Будем ждать, может, и в Санкт-Петербурге случится что-то приятное для обычного болельщика. Не для болельщиков «Зенита», а для обычного. Не буду антагонистом «Зенита», очень в дружеских отношениях с Сережей Семаком. Хотелось бы, чтобы интрига в РПЛ продлилась. Не в обиду сказано», — приводит «Чемпионат» слова Романцева.

Матч между командами пройдет 7 мая и начнется в 18.00 по московскому времени.

После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.