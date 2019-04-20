Роман Зобнин: "От матча с "Енисеем" ожидаю боевой игры. Легко точно не будет"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин перед матчем 24-го тура чемпионата России против "Енисея" отметил, что ждет от предстоящей встречи боевой игры. Он также отметил, что его команда максимально настраивается на любой матч.

– В нынешней турнирной ситуации предстоящий матч с "Енисеем" особенно важен?

– Как и каждая встреча! – сказал Зобнин в интервью пресс-службе клуба. – Будь то дерби или игра с аутсайдером. Мы максимально настраиваемся на любой матч.

– Игра первого круга в Красноярске выдалась непростой, но результативной и в итоге победной. Чего ожидаете от новой встречи?

– Боевой игры. Никто не будет уступать, потому что любая команда, приезжающая на "Открытие Арену", бьется. Легко не будет точно!

– В матче с "Ростовом" вам удалось отличиться впервые за долгое время. Как пришло решение пробить в том эпизоде?

– Я сразу понял, что буду бить по воротам! Если честно, даже не смотрел, кому из партнеров могу сделать пас. Тем более что удар получался с левой ноги.

– Когда болельщикам ждать новый гол Романа Зобнина?

– Надеюсь, в ближайших матчах! Вообще-то я не так часто забиваю, к сожалению. Раз в год – для меня это пока норма. Буду стараться забивать еще и еще, чтобы приносить пользу команде.

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