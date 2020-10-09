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Роман Шишкин провел тренировку с «Химками»

16:35
Роман Шишкин. Фото Андрей Шрамко, ФК «Краснодар».
Роман Шишкин. Фото Андрей Шрамко, ФК «Краснодар».
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По информации «СЭ», защитник Роман Шишкин провел тренировку в составе подмосковных «Химок». 33-летний игрок в беседе в разговоре с корреспондентом подтвердил эту информацию.

— Сегодня действительно провел первую тренировку с «Химками», — рассказал он «СЭ». — Договорился с руководством клуба и тренером, что буду заниматься с командой. Пока только такая информация. (Севастиан Терлецкий)

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