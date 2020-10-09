Роман Шишкин провел тренировку с «Химками»
По информации «СЭ», защитник Роман Шишкин провел тренировку в составе подмосковных «Химок». 33-летний игрок в беседе в разговоре с корреспондентом подтвердил эту информацию.
— Сегодня действительно провел первую тренировку с «Химками», — рассказал он «СЭ». — Договорился с руководством клуба и тренером, что буду заниматься с командой. Пока только такая информация. (Севастиан Терлецкий)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.