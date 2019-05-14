01:30 | Футбол — РПЛ

Роман Широков: "В матче "Зенита" и ЦСКА ни за кого не болел"

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Бывший полузащитник "Зенита" и ЦСКА Роман Широков в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24" ответил на вопрос, за кого он болел в матче 28-го тура чемпионата России "Зенит" - ЦСКА (3:1).

- За кого болел в матче "Зенит" - ЦСКА? Ни за кого не болел, просто хотелось посмотреть красивый футбол, - сказал Широков. - Получилось ли? Хотелось бы, чтобы ЦСКА был чуть поярче, а так в целом да.

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 28-й тур. "Зенит" – ЦСКА и другие игры
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