Роман Широков: "В матче "Зенита" и ЦСКА ни за кого не болел"

Бывший полузащитник "Зенита" и ЦСКА Роман Широков в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24" ответил на вопрос, за кого он болел в матче 28-го тура чемпионата России "Зенит" - ЦСКА (3:1).

- За кого болел в матче "Зенит" - ЦСКА? Ни за кого не болел, просто хотелось посмотреть красивый футбол, - сказал Широков. - Получилось ли? Хотелось бы, чтобы ЦСКА был чуть поярче, а так в целом да.

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