Роман Широков о приговоре суда за избиение арбитра: «Могли и строже наказать»

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал решение суда приговорить его к 100 часам исправительных работ и штрафу в 100 тысяч рублей за нанесение травм арбитру Никите Данченкову во время любительского футбольного турнира.

— Чего довольным быть? Могли и строже наказать, тут победителей нет, — сказал Широков. — Настрой у меня всегда позитивный! Чем я занимаюсь за 50 тысяч рублей (ранее стало известно, что 50 тысяч рублей в месяц — официальный доход Широкова)? Очень широкий функционал.

Мировой суд района Сокольники города Москвы приговорил бывшего полузащитника сборной России к общественным работам и штрафу в размере 100 тысяч рублей за нанесение травм арбитру Никите Данченкову во время любительского турнира.

Изначально прокурор требовал год и 10 месяцев ограничения свободы, а гражданский иск за моральную компенсацию составлял 500 тысяч рублей.

В августе Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время матча между любительскими командами после того, как был удален с поля. Видео драки появилось в социальных сетях. Арбитру диагностировали множественные травмы лица.

(Екатерина Звенигородская)