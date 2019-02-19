Роман Широков: "Если бы Ташаев хотел, можно было его удержать"

Заместитель генерального директора "Динамо" по спортивным вопросам Роман Широков и его бывший агент, а теперь просто друг Арсен Минасов стали гостями авторской программы Александра Львова "Начистоту". Они рассказали о ситуации с переходом полузащитника Александра Ташаева в "Спартак".

– Темы Ташаева мы уже немного коснулись. Удержать его было нереально?

– Если бы он хотел, можно было удержать.

– Вопрос упирался в финансы?

– Может быть, у него контракт уже был подписан, – говорит Минасов. – За полгода он имеет право подписывать договор. И, какие-то бумаги уже были…

– За полгода он не имеет права подписывать договор, потому что у него был действующий контракт с "Динамо", – замечает Широков. – Это нарушение всех правил.

– Я понимаю, нарушение всех правил, – говорит Минасов. – Но мог втихаря подписать – частенько мы живем не по правилам. И уже, в какой-то момент, может и хотел остаться в "Динамо", но боялся сделать шаг назад.

– Мы представляем ситуацию с одной стороны, – продолжает Широков. – Но с его стороны тоже можно представить ситуацию. "Динамо" неплохо провело вторую часть сезона, и по его результату, и по командному (в прошлом чемпионате Ташаев стал лучшим бомбардиром и ассистентом "Динамо", набрав 13 (7+6) очков по системе "гол+пас". – Прим. "СЭ"). Он забивал, отдавал ключевые передачи. Команда стала восьмой – не оказалась ни в еврокубках, нигде. А здесь приглашают в "Спартак" – возможно участие в Лиге чемпионов. Главный тренер приглашает…

Полная версия интервью Романа Широкова