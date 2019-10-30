Роман Нойштедтер: «Всю неделю говорил Нжи: «Клинтон, ты в хорошей форме!»

Полузащитник «Динамо» Роман Нойштедтер вспомнил эпизод с голом Клинтона Нжи в матче 14-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:0).

— Нжи всю неделю хорошо тренировался, забивал классные голы, обводил, — цитирует Нойштедтера «Динамо ТВ». — Я всю неделю ему говорил: «Клинтон, ты в хорошей форме!» Вышел и забил гол. После того, как я к нему подбежал, он поблагодарил меня, а я ему: «я же тебе говорил, вот так и получилось».

Я надеялся, что Нжи побежит в свободную зону, плюс у меня получилось хорошо забросить мяч. Акинфеев при этом все равно почти вытащил. Я знаю, каково это — сидеть на лавке и понимаю, насколько это тяжко. Я подбежал к скамейке запасных, чтобы поддержать ребят.