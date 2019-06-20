Роман Березовский ушел из "Динамо" и войдет в штаб "Сочи"

Роман Березовский покинул пост тренера вратарей молодежной команды "Динамо", сообщает официальный сайт клуба. 44-летний экс-голкипер сборной Армении войдет в тренерский штаб Александра Точилина в дебютанте РПЛ "Сочи".

– Конечно, присутствует определенная грусть, – сказал Березовский. – Вы знаете, меня не покидает чувство, что "Динамо" – мой дом. С другой стороны, я ведь не улетаю на другую планету, остаюсь в России. Всегда готов встречаться с друзьями, которые у меня появились за долгие годы в "Динамо". Жизнь предоставила мне возможность попробовать свои силы в новом проекте – буду работать ассистентом в тренерском штабе клуба премьер-лиги – "Сочи". С Александром Точилиным мы давно знакомы, вместе играли за "Динамо".

– Продолжите следить за выступлениями бело-голубых?

– Сто процентов. Это даже не обсуждается. Буду очень пристально следить за моим любимым "Динамо".

Березовский защищал ворота "Динамо" с 2002 по 2005 и с 2012 по 2015 год. После завершения карьеры в 2015 году он работал на разных должностях в столичном клубе.