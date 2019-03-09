Роман Бабаев: "Не припомню, когда "Рубин" в последний раз пропускал трижды"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев похвалил команду за игру против "Рубина" (3:0) в матче 19-го тура чемпионата России.

– Сегодня наша команда сыграла на более качественном уровне, – сказал Бабаев. – Спад (в матче с "Арсеналом". – Прим. "СЭ") сложно объяснить. Думаю, мы не то, чтобы не вкатились в сезон, а не смогли правильно настроиться. Были не очень хорошо готовы к конкретному матчу – так бывает. Надо отдать должное "Арсеналу", соперник очень организованно играл.

Это футбол, каждый раз побеждать невозможно. А сегодня, считаю, провели очень хороший матч, на высоком уровне. Соперник непростой, не припомню, когда "Рубин" в последний раз пропускал три мяча, проигрывал всухую. Молодцы, реабилитировались! Вся борьба впереди. Готовимся к следующему матчу. (Андрей Михайлов, Елена Григорьевская)

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