Роман Бабаев: «Фигурой Егорова недовольны очень многие клубы»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью «СЭ» высказался относительно того, что Александр Егоров сохранил пост главы департамента судейства и инспектирования РФС.

— Многие удивлены, почему свой пост покинул Николай Левников, а Александр Егоров, которого критиковали почти все клубы РПЛ, пока остался на своей должности.

— Здесь много можно говорить на эту тему. Понятно, что фигурой Егорова недовольны очень многие клубы. Показательно, что на общем собрании 14 клубов выразили ему вотум недоверия. Но, как я уже сказал, гораздо важнее поменять систему, нежели сейчас в популистских целях менять людей.

Думаю, как глава судейского комитета Ашот Рафаилович Хачатурянц тоже сможет повлиять на те или иные вопросы, которые порой вызывают недоумение у футбольной общественности. (Виталий Айрапетов)

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