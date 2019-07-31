Роман Бабаев: "Даже не рассматривали вариант с приглашением Хачериди в ЦСКА"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию о том, что украинский защитник Евгений Хачерди перейдет в армейский клуб.

Ранее украинский сайт Football.ua сообщил, что 32-летний футболист уже согласовал сделку с красно-синими и ему осталось пройти медосмотр.

– Даже не рассматривали такой вариант. Абсолютно беспочвенный слух, – сказал Бабаев. (Виталий Айрапетов)

Последним клубом защитника был ПАОК, за который в прошлом сезоне он провел 11 матчей и стал чемпионом Греции.

На Украине Хачериди выступал за запорожский "Металлург", "Волынь" и киевское "Динамо". Хачериди трижды выигрывал чемпионат и Суперкубок страны, а также дважды становился обладателем Кубка Украины.

В составе сборной Украины он выходил на поле 51 раз и отметился 3 голами.

Хачериди после матча со "Спартаком" показал щитки с флагом Украины