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Сегодня, 10:00

Родионов высказался о недовольстве болельщиков участием Дзюбы в турнире выпускников Академии «Спартака»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент Академии «Спартака» Сергей Родионов в интервью «СЭ» прокомментировал участие Артема Дзюбы в зимнем турнире выпускников красно-белых и возникшее в связи с этим недовольство спартаковских болельщиков.

— Мы слышали недовольство болельщиков после публикации, — сказал Родионов. — Турнир выпускников проводим каждый год, при этом не занимаясь формированием составов команд. Академия является организатором мероприятия. В наши функции входит определение возрастных категорий, так как существуют ограничения. В декабре самым младшим возрастом был 1990 год рождения. Также с нашей стороны готовится сетка турнира.

Участвуют порядка 16 команд. Турнир пользуется популярностью среди воспитанников академии, которые поиграли в других командах. Как правило, у каждого выпускного возраста есть свой активист, как в школе. Они и занимаются формированием состава и заявкой. Есть ограничение в 12-13 человек. За прошедшие годы в турнире участвовало огромное количество футболистов, среди которых Погребняк, Самедов, Шишкин, Семенов. Несмотря на то что они играли за другие клубы. Как говорится, слов из песни не выкинешь — Дзюба является воспитанником Академии «Спартака». И этот турнир — как встреча выпускников в школе или институте. Ребята собираются вспомнить молодость, пообщаться и сыграть в футбол.

Мы понимаем всю деликатность ситуации и не можем не реагировать на мнение болельщиков. Но наши воспитанники играют в разных командах и лигах, и многим из них наверняка захочется раз в году встретиться со своими товарищами и первыми тренерами в стенах академии. Мы — учреждение, которое дает футбольное образование. Мы не можем отказываться от собственных воспитанников. Хотя у многих из них карьеры складывались по-разному. На турнир их приглашают игроки того же возраста и тренер, который хочет их видеть в составе. С нашей стороны было бы неправильно влиять на комплектацию команд.

Дзюба — воспитанник Академии «Спартака», играл за основную команду с 2006 по 2015 год. В составе красно-белых он трижды становился серебряным призером чемпионата России.

Сергей Родионов. «Через три года ждем на просмотр сына Промеса». Сергей Родионов — о спартаковской Академии
Артем Дзюба
Сергей Родионов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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