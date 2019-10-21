Роберт Бауэр: «Дзюба — русский Хрубеш»
14:36
Немецкий защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр сравнил форварда «Зенита» Артема Дзюбу с экс-нападающим «Гамбурга» и сборной Германии Хорстом Хрубешем.
— Внешне и по манере игры они очень похожи. Дзюба — русский Хрубеш, — цитирует Бауэра официальный сайт клуба. — Такой же мощный и сильный, хорошо играет головой.
Хорст Хрубеш — трехкратный чемпион ФРГ, победитель чемпионата Европы-1980 и обладатель Кубка европейских чемпионов.
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