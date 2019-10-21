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Роберт Бауэр: «Дзюба — русский Хрубеш»

14:36
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Немецкий защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр сравнил форварда «Зенита» Артема Дзюбу с экс-нападающим «Гамбурга» и сборной Германии Хорстом Хрубешем.

— Внешне и по манере игры они очень похожи. Дзюба — русский Хрубеш, — цитирует Бауэра официальный сайт клуба. — Такой же мощный и сильный, хорошо играет головой.

Хорст Хрубеш — трехкратный чемпион ФРГ, победитель чемпионата Европы-1980 и обладатель Кубка европейских чемпионов.

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Дополнительная информация

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/robert-bauer-v-nashey-seme-smotryat-nu-pogodi-/

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