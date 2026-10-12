Барко — о получении премии имени Никиты Симоняна: «Вдвойне приятно получить награду из рук Ривалдо»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко поделился эмоциями после победы в номинации «Игрок года» на церемонии вручения премии имени Никиты Симоняна.

«Я очень рад быть здесь. Вдвойне приятно получить награду из рук Ривалдо. Спасибо организаторам, руководству «Спартака». Посвящаю победу моей семье. Спасибо моим товарищам Солари и Зобнину, которые сейчас тоже со мной», — сказал Барко на церемонии вручения премии имени Никиты Симоняна.

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