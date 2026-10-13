Вратарь Тереховский объяснил, почему кричал «Дзюба» после трех отбитых пенальти в матче «Локомотив» — «Акрон»

Вратарь «Акрона» Игнат Тереховский прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:1, пенальти 3:1) в Пути РПЛ FONBET Кубке России. 20-летний голкипер отразил три удара в серии пенальти.

— Ты кричал в камеру «Артем Сергеевич Дзюба, родной!». Почему?

— Я считаю, более-менее неплохо играю во время пенальти, но в моей жизни есть такой человек, как Артем Сергеевич, которого невозможно обыграть в пенальти, даже если он стоит в воротах. Без шансов! Он меня ругает за «Локомотив», я должен был больше выручать. Я ему сказал, что исправлюсь, когда будет возможность. В принципе получилось.

— У тебя была шпаргалка.

— Да. У всех сейчас она есть. Помогла. Доверился — и получилось.

— У тебя три сейва. Сколько из них совпало со шпаргалкой?

— Да я угадал вообще четыре удара. Просто салфетки надо накачать.

— Салфетки?

— Руки, ха-ха. Есть такой прикол во вратарском мире.

«Акрон» одержал третью победу подряд. Тольяттинцы набрали 7 очков и располагаются на второй строчке.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

13 октября, 18:30. РЖД Арена (Москва)

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