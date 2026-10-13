Вратарь Тереховский объяснил, почему кричал «Дзюба» после трех отбитых пенальти в матче «Локомотив» — «Акрон»
Вратарь «Акрона» Игнат Тереховский прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:1, пенальти 3:1) в Пути РПЛ FONBET Кубке России. 20-летний голкипер отразил три удара в серии пенальти.
— Ты кричал в камеру «Артем Сергеевич Дзюба, родной!». Почему?
— Я считаю, более-менее неплохо играю во время пенальти, но в моей жизни есть такой человек, как Артем Сергеевич, которого невозможно обыграть в пенальти, даже если он стоит в воротах. Без шансов! Он меня ругает за «Локомотив», я должен был больше выручать. Я ему сказал, что исправлюсь, когда будет возможность. В принципе получилось.
— У тебя была шпаргалка.
— Да. У всех сейчас она есть. Помогла. Доверился — и получилось.
— У тебя три сейва. Сколько из них совпало со шпаргалкой?
— Да я угадал вообще четыре удара. Просто салфетки надо накачать.
— Салфетки?
— Руки, ха-ха. Есть такой прикол во вратарском мире.
«Акрон» одержал третью победу подряд. Тольяттинцы набрали 7 очков и располагаются на второй строчке.