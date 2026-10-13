Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России
Вратарь Тереховский объяснил, почему кричал Дзюба после трех отбитых пенальти в матче с Локомотив — Акрон

Вратарь Тереховский объяснил, почему кричал «Дзюба» после трех отбитых пенальти в матче «Локомотив» — «Акрон»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Игнат Тереховский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь «Акрона» Игнат Тереховский прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:1, пенальти 3:1) в Пути РПЛ FONBET Кубке России. 20-летний голкипер отразил три удара в серии пенальти.

— Ты кричал в камеру «Артем Сергеевич Дзюба, родной!». Почему?

— Я считаю, более-менее неплохо играю во время пенальти, но в моей жизни есть такой человек, как Артем Сергеевич, которого невозможно обыграть в пенальти, даже если он стоит в воротах. Без шансов! Он меня ругает за «Локомотив», я должен был больше выручать. Я ему сказал, что исправлюсь, когда будет возможность. В принципе получилось.

— У тебя была шпаргалка.

— Да. У всех сейчас она есть. Помогла. Доверился — и получилось.

— У тебя три сейва. Сколько из них совпало со шпаргалкой?

— Да я угадал вообще четыре удара. Просто салфетки надо накачать.

— Салфетки?

— Руки, ха-ха. Есть такой прикол во вратарском мире.

«Акрон» одержал третью победу подряд. Тольяттинцы набрали 7 очков и располагаются на второй строчке.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
13 октября, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:1
Акрон

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Игнат Тереховский
Кубок России
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
Читайте также
«Формула-1» вернется в Африку впервые с 1993-го. Гран-при примет Руанда
Лео вспомнил об отце и заставил плакать своих партнеров. Что произошло после последнего матча Месси за сборную
«Это уникально». Подколзин зажигает в тройке c Макдэвидом и Драйзайтлем (и не забывает про Овечкина)
Популярное видео
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Локомотив»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Локомотив»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА разгромил «Родину», «Динамо» обыграло «Рубин»: видео
ЦСКА разгромил «Родину», «Динамо» обыграло «Рубин»: видео
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» победил «Краснодар», ничья «Крыльев» и «Спартака»: видео
«Зенит» победил «Краснодар», ничья «Крыльев» и «Спартака»: видео
«Нижний Новгород» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Текстильщик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Текстильщик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Велес»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Велес»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — КАМАЗ: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — КАМАЗ: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Челябинск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Челябинск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Испания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Испания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Англия — Чехия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Англия — Чехия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: летняя и осенняя часть сезона-2026/27
«Краснодар» — «Факел»: Пальцев не реализовал пенальти
«Краснодар» — «Факел»: онлайн-трансляция матча Кубка
Чудеса Тереховского в Черкизове! Вратарь «Акрона» отбил три пенальти и оставил «Локомотив» на дне таблицы
«Акрон» победил «Локомотив» в кубковом матче, 20-летний Тереховский отбил три пенальти
FONBET Кубок России, расписание и результаты 13-14 октября: «Краснодар» — «Факел», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
«Локомотив» уступил «Акрону» и потерпел четвертое поражение в Кубке: онлайн-трансляция матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Акрон» победил «Локомотив» в кубковом матче, 20-летний Тереховский отбил три пенальти
Новости
RSS RSS
Все новости