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Краснодар — Факел: счет и результат матча Пути РПЛ Кубка России 13 октября 2026

«Факел» обыграл «Краснодар» в гостевом матче Кубке и одержал первую победу в сезоне

Руслан Минаев

«Краснодар» уступил «Факелу» в домашнем матче Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:2.

На 69-й минуте счет открыл Абдулла Багамаев, спустя 11 минут преимущество гостей удвоил Максим Турищев.

В первом тайме хозяева могли выйти вперед, но Валентин Пальцев не реализовал пенальти. Удар отразил вратарь Игорь Обухов.

Олег Василенко.«Посмотрите таблицу и результаты команды». «Факел» уволил Олега Василенко после разгромного поражения

«Факел», который перед этой игрой покинул главный тренер Олег Василенко, одержал первую победу в сезоне. Воронежцы набрали 4 очка и занимают 4-е место в таблице группы B пути РПЛ Кубка. «Краснодар» впервые проиграл после серии из трех побед. «Быки» с 7 очками лидируют в таблице.

В следующем кубковом матче «Краснодар» примет московское «Динамо», «Факел» — «Ахмат». Игры пройдут 27 октября.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
13 октября, 20:45. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
0:2
Факел

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Кубок России
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
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