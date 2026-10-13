«Факел» обыграл «Краснодар» в гостевом матче Кубке и одержал первую победу в сезоне
«Краснодар» уступил «Факелу» в домашнем матче Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:2.
На 69-й минуте счет открыл Абдулла Багамаев, спустя 11 минут преимущество гостей удвоил Максим Турищев.
В первом тайме хозяева могли выйти вперед, но Валентин Пальцев не реализовал пенальти. Удар отразил вратарь Игорь Обухов.
«Факел», который перед этой игрой покинул главный тренер Олег Василенко, одержал первую победу в сезоне. Воронежцы набрали 4 очка и занимают 4-е место в таблице группы B пути РПЛ Кубка. «Краснодар» впервые проиграл после серии из трех побед. «Быки» с 7 очками лидируют в таблице.
В следующем кубковом матче «Краснодар» примет московское «Динамо», «Факел» — «Ахмат». Игры пройдут 27 октября.
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