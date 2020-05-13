Решение по молодежному первенству уже принято

По данным «СЭ», молодежное первенство России не будет доиграно при любом решении по РПЛ.

Все усилия футбольных властей брошены на возобновление сезона в премьер-лиге, усложнять задачу тестированием, изолированием, организацией матчей и тренировочного процесса у дублеров признано нецелесообразным.

Таким образом, победителем первенства будет объявлено «Динамо», которое в первой части сезона возглавлял Кирилл Новиков, а в последних трех матчах — Александр Кульчий. У бело-голубых 47 очков после 22 туров. На втором месте ЦСКА — 43, третьим финиширует «Локомотив» — 40. (Константин Алексеев)