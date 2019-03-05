Рэпер ST1M и экс-вокалистка "Ленинграда" спели про РПЛ. На мотив песни о некрофилии

Рэпер ST1M и бывшая вокалистка группы "Ленинград" Алиса Вокс представили совместную композицию, посвященную чемпионата России по футболу. Сезон РПЛ возобновился играми 18-го тура, который установил антирекорд посещаемости – 8 игр посетил в среднем 10 291 зритель, что более чем на две тысячи хуже, чем в 16-м туре.

Мелодия композиции РПЛ взята из саундтрека к сериалу "Полицейский с Рублевки" "Володя не виновен". В оригинале песня посвящена пострадавшему от клеветы сотруднику полиции, которого заподозрили в некрофилии. (Видео – здесь. Внимание! Композиция не для впечатлительных людей!)

В переделанной песне звучит следующий текст:

РПЛ для нас элементарна будто дважды два,

Одним игрокам любовь, другим с трибуны матов шквал.

Тут, конечно, нет икон по типу Роналду и Месси,

Но зато интриги внутри лиги нормально так весят.

У "Зенита", например, два короля, все подтвердят.

Дзюба на футбольном поле, Заболотный – в соцсетях.

Словно джинна из бутылки выпустил Семак на волю,

Азмун феерит и блещет, так что весь народ доволен.

Желтые издания должны молиться на "Спартак",

Тут интриги заплетать умеют в узел только так.

Каррера – минус, Кононов – плюс пока что,

Но клуб меняет полюса так часто, что фанатам страшно.

Глушаков – помиловать или убрать? Не нам решать,

Но следить за этим сериалом стоит продолжать.

Какая там АПЛ, примера или бундеслига?

Все ждут с нетерпением ждут начала наших русских игр.

Вливайся в армию болел,

Включай родную РПЛ!

Здесь будет все, что ты хотел,

Встречай родную РПЛ.

РПЛ для нас элементарна будто дважды два,

Одним игрокам любовь, другим с трибуны матов шквал.

Как по мне, "Локомотив" – самый легкий в общеньи клуб,

Смолов, чтобы над собой поржать, отправился в YouTube.

Семин пишет книги, так что мат не ждите на радарах,

А Эдер красавчик, достаточно одного удара.

"Краснодар" на титул метит, так держать, Мурад Мусаев.

Хоть юные дарования, а голы клепают сами.

ЦСКА и Акинфеев – этот союз эпохален.

Игорю и интернет не нужен, чтобы быть на хайпе.

Могут разобрать "Реал", когда команда в духе тут.

Тут Чалов крут, но его однозначно у нас заберут.

"Ростов" на седьмом пока. "Ну и?" – как сказал классик.

Пока ковер на трибунах, исход сезона неясен.

Какая там АПЛ, примера или бундеслига?

Все ждут с нетерпением начала наших русских игр.

Вливайся в армию болел,

Включай родную РПЛ!

Здесь будет все, что ты хотел,

Встречай родную РПЛ.

Если текста песни для вас недостаточно, то посмотреть видео можно ниже.