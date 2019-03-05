Рэпер ST1M и экс-вокалистка "Ленинграда" спели про РПЛ. На мотив песни о некрофилии

Рэпер ST1M и бывшая вокалистка группы "Ленинград" Алиса Вокс представили совместную композицию, посвященную чемпионата России по футболу. Сезон РПЛ возобновился играми 18-го тура, который установил антирекорд посещаемости – 8 игр посетил в среднем 10 291 зритель, что более чем на две тысячи хуже, чем в 16-м туре.
Мелодия композиции РПЛ взята из саундтрека к сериалу "Полицейский с Рублевки" "Володя не виновен". В оригинале песня посвящена пострадавшему от клеветы сотруднику полиции, которого заподозрили в некрофилии. (Видео – здесь. Внимание! Композиция не для впечатлительных людей!)
В переделанной песне звучит следующий текст:
РПЛ для нас элементарна будто дважды два,
Одним игрокам любовь, другим с трибуны матов шквал.
Тут, конечно, нет икон по типу Роналду и Месси,
Но зато интриги внутри лиги нормально так весят.
У "Зенита", например, два короля, все подтвердят.
Дзюба на футбольном поле, Заболотный – в соцсетях.
Словно джинна из бутылки выпустил Семак на волю,
Азмун феерит и блещет, так что весь народ доволен.
Желтые издания должны молиться на "Спартак",
Тут интриги заплетать умеют в узел только так.
Каррера – минус, Кононов – плюс пока что,
Но клуб меняет полюса так часто, что фанатам страшно.
Глушаков – помиловать или убрать? Не нам решать,
Но следить за этим сериалом стоит продолжать.
Какая там АПЛ, примера или бундеслига?
Все ждут с нетерпением ждут начала наших русских игр.
Вливайся в армию болел,
Включай родную РПЛ!
Здесь будет все, что ты хотел,
Встречай родную РПЛ.
РПЛ для нас элементарна будто дважды два,
Одним игрокам любовь, другим с трибуны матов шквал.
Как по мне, "Локомотив" – самый легкий в общеньи клуб,
Смолов, чтобы над собой поржать, отправился в YouTube.
Семин пишет книги, так что мат не ждите на радарах,
А Эдер красавчик, достаточно одного удара.
"Краснодар" на титул метит, так держать, Мурад Мусаев.
Хоть юные дарования, а голы клепают сами.
ЦСКА и Акинфеев – этот союз эпохален.
Игорю и интернет не нужен, чтобы быть на хайпе.
Могут разобрать "Реал", когда команда в духе тут.
Тут Чалов крут, но его однозначно у нас заберут.
"Ростов" на седьмом пока. "Ну и?" – как сказал классик.
Пока ковер на трибунах, исход сезона неясен.
Какая там АПЛ, примера или бундеслига?
Все ждут с нетерпением начала наших русских игр.
Вливайся в армию болел,
Включай родную РПЛ!
Здесь будет все, что ты хотел,
Встречай родную РПЛ.
Если текста песни для вас недостаточно, то посмотреть видео можно ниже.