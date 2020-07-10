«Рецепт быстрого восстановления». «Уфа» показала, как Евсеев мажет себя медом в бане
10 июля 2020, 19:34
Официальный Instagram-аккаунт «Уфы» опубликовал видео, на котором главный тренер команды Вадим Евсеев парится в бане и мажет себя медом.
— Вот, восстановление идет. Хорошо. Медик башкирский, — сказал Евсеев на видео.
«Рецепт быстрого восстановления после колоссальных нагрузок от Вадима Евсеева — башкирский мед внутрь и наружу», — написано в Instagram уфимцев.
«Уфа» с 36 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
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