«Рецепт быстрого восстановления». «Уфа» показала, как Евсеев мажет себя медом в бане

Официальный Instagram-аккаунт «Уфы» опубликовал видео, на котором главный тренер команды Вадим Евсеев парится в бане и мажет себя медом.

— Вот, восстановление идет. Хорошо. Медик башкирский, — сказал Евсеев на видео.

«Рецепт быстрого восстановления после колоссальных нагрузок от Вадима Евсеева — башкирский мед внутрь и наружу», — написано в Instagram уфимцев.

«Уфа» с 36 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.