Круговой: «Перешел в ЦСКА за спиной у «Зенита», но у меня не было другого выбора»

Защитник Данил Круговой рассказал о переговорах с клубами РПЛ насчет своего будущего.

«У меня оставалось меньше шести месяцев контакта с «Зенитом», поэтому чисто юридически я уже имел право разговаривать с другими клубами. Интерес был от многих команд — «Локомотива», «Динамо», «Краснодара». Даже руководство «Гавра» спрашивало у Далера [Кузяева] про меня. Но до конкретики дошло только с ЦСКА. Я подписал с ними предварительный контракт перед Новым годом и поехал на сборы с «Зенитом». Понимаю, что перешел в ЦСКА за спиной у «Зенита», но у меня просто не было другого выбора», — заявил Круговой Sport24.

В январе защитник подписал предварительный контракт с ЦСКА. После этого «Зенит» перевел Кругового во вторую команду, в которой он провел всю первую половину 2024 года. Всего 26-летний футболист отыграл за «Зенит» 105 матчей, забил два мяча и сделал 11 голевых передач.