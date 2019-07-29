"Раздели догола, выдали робу". Кокорин - о первых днях в тюрьме

Футболист Александр Кокорин, который отбывает срок в тюрьме общего режима, рассказал, как проходили его первые часы в заключении.

– Все было как у всех. Сначала попали на карантин, – цитирует Кокорина "Московский комсомолец", – Раздели догола, выдали робу. Забрали все неположенные вещи – цветную одежду для спорта, например. На карантине мы пробыли ровно неделю, после чего попали в 8-й отряд. Видели там большое помещение, где телевизор смотрят? Вот мы туда зашли, там все собрались и подняли за нас кружки чифира, сказали: "Добро пожаловать". Это такой обряд. Никакой "прописки" не было. Не нужно было ни на какие вопросы каверзные отвечать, никакие задания выполнять.

Кокорин находится в исправительной колонии (ИК-4) в Белгородской области.