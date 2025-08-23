Рахимов: «Во втором тайме «Спартак» прибавил, а «Рубину» не хватило ресурса»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился мнением о поражении от «Спартака» (0:2) в 6-м туре РПЛ.

«Во втором тайме «Спартак» прибавил, а нам не хватило ресурса. Это тот самый момент, когда команда подустала и нужно качественно усилить игру. Для этого нужны другие вложения. Если брать в целом 90 минут, то мы по делу проиграли, мы были хуже в атакующих действиях, много простых мячей теряли, в атаке не было завершенности в действиях. Были моменты, стандарты, но «Спартак» взял качеством», — приводит слова Рахимова пресс-служба клуба.

«Рубин» с 10 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 7-м туре казанцы 30 августа встретятся с «Оренбургом».