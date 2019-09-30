Рашид Рахимов: «Мысли только о том, как преодолеть серию неудач»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов оценил настрой команды на матч 11-го тура чемпионата России против «Сочи».

— Мысли все время только о том, как преодолеть серию неудач, — сказал Рахимов в эфире «Матч Премьер». — Для этого нужна победа, положительный результат. Но как бы не складывалась ситуация, нельзя терять уверенность. Если посмотрим на таблицу, то последнюю и шестую или седьмую строчку разделяет 7 очков. Так что все очень быстро может поменяться.

Нам понятно, что выездные матчи нам не удаются. Но, повторюсь, мысли только о том, чтобы это исправить. И по тому, как ребята работают, я вижу это желание.

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