Ракицкий забил невероятный гол со штрафного. Весь "Зенит" "качает" его ребенка

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий вывел питерцев вперед в матче 24-го тура чемпионата России против "Краснодара".

На 69-й минуте встречи Ракицкий со штрафного удара забил в девятку ворот голкипера Матвея Сафонова. Вся команда отпраздновала забитый мяч, "покачивая ребенка". Ранее у 29-летнего украинца родился сын.

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