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Ракицкий забил невероятный гол со штрафного. Весь "Зенит" "качает" его ребенка

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Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий вывел питерцев вперед в матче 24-го тура чемпионата России против "Краснодара".

На 69-й минуте встречи Ракицкий со штрафного удара забил в девятку ворот голкипера Матвея Сафонова. Вся команда отпраздновала забитый мяч, "покачивая ребенка". Ранее у 29-летнего украинца родился сын.

"Краснодар" – "Зенит": чемпионат России, онлайн-трансляция.

Краснодар - Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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