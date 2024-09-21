«Рубин» — ЦСКА: гости ведут в счете после первого тайма

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«Рубин» в матче 9-го тура РПЛ принимает ЦСКА.

После первого тайма счет 1:0 в пользу московской команды — на 15-й минуте отличился Рифат Жемалетдинов. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.