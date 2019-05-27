Прядкин рассказал о том, как будет введен ВАР

Президент РПЛ рассказал об использовании ВАР, начиная со следующего сезона.

– Могу сказать, что осталось одно единственное заседание. Рабочая группа соберется 1 июня, на этом мы поставим точку. Пришли к выводу, что систему нужно запускать в начале этого сезона. Времени не так и много, поэтом решили подойти к децентрализованному использованию. ВАР. На каждом стадионе будет либо одна комната, либо автомобиль. Затем клубы РПЛ пришли к выводу, что будет централизованная система, которая будет находится в Москве. Но решение будет принято. Сейчас будет решаться, какая компания будет заниматься. Их есть четыре. Мы согласуем предел цен, на которые клубы пойдут. Система будет запущена.

– Какой объем денег требуется?

– Мы приняли такое решение. Учитывая, что сейчас идет конкуренция между компаниями, мы решили отдельно провести пресс-конференции после 1-го числа. Клубы рассчитывают, чтобы примерно каждой команде это обошлось в сумму 15 миллионов. Плюс-минус, идет торг. Но окончательно это будет решено после последнего совещания. Мы хотим, чтобы клубы несли как можно меньше финансовую нагрузку.

– Когда будет переход с децентрализованного на централизованного?

– По мере готовности подрядчика. Я предполагал, что мы сможем начать только со второго круга. Но теперь появилась запустить систему раньше. Думаю, ко второму кругу мы перейдем. (Александр Рогулев)