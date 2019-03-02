Протянет ли Каррера руку Глушакову? Отвечает экс-тренер "Спартака"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что пожмет руку хавбеку красно-белых Денису Глушакову. 54-летний специалист добавил, что ничего не имеет против россиянина.

- Глушаков? Я пожму ему руку, - сказал Каррера в эфире программы "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер". - Я ничего не имею против Глушакова. Если проблема была, то он сам себе ее создал. Единственное - я его не выпускал на поле на протяжении нескольких матчей. Но он сам создал эту ситуацию. Я протяну ему руку, когда увижу. И поприветствую его. Ничего не имеют против Глушакова. Все, что произошло, было моей реакцией на его действия.

Напомним, Каррера отправил Глушакова в дубль после того, как хавбек поставил лайк под публикацией известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова в Инстаграме, содержавшей критический комментарий в адрес итальянского специалиста.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России, а также выигрывали Суперкубок страны.

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