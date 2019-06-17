Проект РПЛ-18 и другие. Какие реформы сегодня рассматривают в премьер-лиге

В премьер-лиге сейчас проходит заседание рабочей группы по изучению вопроса о расширении лиги до 18 клубов.

По информации "СЭ", представители клубов намерены обсудить не только проект РПЛ-18, но и иные проекты реформ по структуре чемпионата, которые позволят проводить большее число матчей.

"СЭ" стали известны 2 варианта, которые сегодня могут обсудить. Всего же может быть предложено 4 варианта.

Первый

После окончания привычного турнира команда, занявшая 16-е место, вылетает, а оставшиеся 15 делятся на три группы по пять команд в зависимости от занятых мест.

Первая пятерка – разыгрывает четыре места в еврокубках.

Вторая пятерка – разыгрывает одно место в еврокубках.

Третья пятерка – определяет одну команду, которая вылетает в ФНЛ.

Плюсы: напряженная борьба во всех трех пятерках, большее число матчей, суперконцовка сезона.

Минусы: низкий интерес к борьбе в третьей пятерке, календарный изъян: при делении на пятерки одна команда в группе будет пропускать тур.

Второй

После окончания чемпионата (в один круг) команды делятся на 2 группы по 8 команд, каждая из которых проводит двухкруговой турнир. Первая определяет участников еврокубков, вторая – тех, кто вылетит в ФНЛ.

Плюсы: суперконцовка сезона, большее число матчей с участием топ-клубов, высокий зрительский интерес к первой восьмерке.

Минусы: низкий зрительский интерес к матчам второй восьмерки. (Сергей Егоров)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр