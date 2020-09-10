«Приятно пообщались». Черчесов рассказал о встрече с Тедеско

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о встрече с рулевым «Спартака» Доменико Тедеско.

— «Спартак» лидирует в чемпионате, спартаковцев стало больше в сборной — в стартовом составе с Сербией их вышло трое. Как у вас складывается контакт с Доменико Тедеско, с которым вы можете поговорить без переводчика, по-немецки?

— Мы встречались и подробно общались один раз. Еще Томас Цорн в бытность гендиректором «Спартака» организовал нам эту встречу, на которую мы приехали всем тренерским штабом. Часа два посидели и приятно пообщались. И бундеслигу вспомнили, и текущие дела затронули. После этого встреч не было — но из-за пандемии не встречались не только мы с Тедеско, но и весь мир.

— Три из четырех тренеров-полуфиналистов последней Лиги чемпионов — соотечественники Тедеско, немцы. Видите в этом закономерность?

— Нельзя все-таки забывать, что двое из них, Флик и Тухель, работают в таких клубах, как «Бавария» и «ПСЖ», которые и должны претендовать на такие места. Исключение — Нагельсманн в «Лейпциге», но и этот клуб все последние годы стабильно играет в Лиге чемпионов, что в такой конкурентной лиге, как бундеслига, — безусловное достижение. Нельзя отделять тренеров от клубов, в которых они работают, хотя три специалиста из одной страны в полуфинале главного еврокубка — конечно, достижение ее тренерской школы, которое нуждается в анализе. (Вячеслав Короткин, Игорь Рабинер)

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