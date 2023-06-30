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Президент «Урала»: «Буду рад, если Мажич улучшит работу судей!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал назначение Милорада Мажича на пост главы департамента судейства РФС.

«Знаю, кто такой Мажич, но лично с ним не знаком. Улучшения в новом сезоне? Мы всегда хотим, чтобы судейство было квалифицированное, объективное. Но судьи такие же люди, они тоже имеют право на ошибку. В российском футболе есть люди, которые знают, как сделать его лучше и чище. Пригласили Мажича — посмотрим как будет. Приехал человек с опытом работы арбитра. Если он улучшит работу, я буду только рад», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее пост главы департамента РФС занимал Павел Каманцев. Он продолжит работу в качестве руководителя судейского комитета.

РПЛ
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
Милорад Мажич
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