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«Факел» продлил контракт с генеральным директором клуба Асхабадзе

Руслан Минаев
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«Факел» объявил о продлении контракта с генеральным директором клуба Романом Асхабадзе. Новое соглашение рассчитано на один год.

40-летний Асхабадзе занимает свой пост с июля 2019 года.

С 2013 по 2015 год он занимал аналогичную должность в «Спартаке», с 2015 по 2016 год — в «Бананце» (Армения).

«Факел» занял 14-е место в чемпионате России сезона-2022/23, команда осталась в РПЛ благодаря двум победам над «Енисеем» (1:0, 2:0) в стыковых матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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