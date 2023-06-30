Президент «Урала»: «Сборы в России дешевле, чем за рубежом»
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ» о преимуществах проведения летних сборов в России.
«Сборы в России обходятся дешевле, чем за рубежом. Во-первых, дорога и самолет. Во-вторых, проще организовать. Хотя мы так же живем в гостинице, все есть. Все условия!» — сказал Иванов «СЭ».
Первую часть сборов «Урал» провел на базе «Бажовия» в Сысерти.
Оставшаяся часть сборов команды пройдет в Екатеринбурге и продлится до 16 июля.
Положение команд
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Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|22.07
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
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