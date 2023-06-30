Президент «Урала»: «Сборы в России дешевле, чем за рубежом»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ» о преимуществах проведения летних сборов в России.

«Сборы в России обходятся дешевле, чем за рубежом. Во-первых, дорога и самолет. Во-вторых, проще организовать. Хотя мы так же живем в гостинице, все есть. Все условия!» — сказал Иванов «СЭ».

Первую часть сборов «Урал» провел на базе «Бажовия» в Сысерти.

Оставшаяся часть сборов команды пройдет в Екатеринбурге и продлится до 16 июля.