Нападающий «Химок» Адеми перешел в швейцарский «Люцерн»
Нападающий «Химок» Кемаль Адеми перешел в «Люцерн», сообщает пресс-служба швейцарского клуба.
Футболист подписал контракт с 27-летним форвардом до 2025 года.
За «Химки» Адеми выступал с 2022 года. Он дважды уезжал из подмосковного клуба в аренду, сначала в «Падерборн», а потом в «Зандхаузен».
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