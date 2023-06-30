Нападающий «Химок» Адеми перешел в швейцарский «Люцерн»

Нападающий «Химок» Кемаль Адеми перешел в «Люцерн», сообщает пресс-служба швейцарского клуба.

Футболист подписал контракт с 27-летним форвардом до 2025 года.

За «Химки» Адеми выступал с 2022 года. Он дважды уезжал из подмосковного клуба в аренду, сначала в «Падерборн», а потом в «Зандхаузен».