Президент РПЛ поздравил «Зенит» с чемпионским титулом

Глава Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц поздравил «Зенит» с завоеванием титула чемпиона России по итогам сезона-2021/22.

«Поздравляю футбольный клуб «Зенит» и всех болельщиком с победой в чемпионате сезона-21/22», — заявил Хачатурянц во время торжественной церемонии награждения.

«Зенит» стал чемпионом России четвертый раз подряд, всего на счету клуба из Санкт-Петербурга восемь побед (2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022) и одна в чемпионате СССР (1984).