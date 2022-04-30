«Зенит» в чемпионском посте напомнил о разгромах «Спартака» и «Динамо»

Пресс-служба «Зенита» в чемпионском посте в социальных сетях напомнила про разгром «Спартака» со счетом 7:1.

На специальном чемпионском фото команды также значатся победы в сезоне над ЦСКА (2:0), «Динамо» (4:1) и «Краснодаром» (3:1).

Матч со «Спартаком» прошел 24 октября 2021 года в рамках 12-го тура РПЛ.

Нвапомним, «Зенит», обыграв «Локомотив» (3:1) в матче 27-го тура, сегодня, 30 апреля, стал чемпионом России в восьмой раз в своей истории.

За три тура до конца команда Сергея Семака имеет 61 очко и стала недосягаема для ближайшего преследователя — «Динамо» (52 очка).