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Премьер-лига переходит на зимний мяч

14:55

С 14-го тура в матчах российской премьер-лиги сезона-2019/20 будет использован новый мяч от компании Nike, сообщает официальный сайт турнира.

— Сочетание ярко-желтого и фиолетовых цветов является оптимальным для восприятия человеческим глазом в условиях искусственного и ограниченного естественного освещения в осенне-зимний период, — говорится в сообщении. Также указано, что в условиях снегопада будет использоваться мяч красного цвета.

После увеличения светового дня в апреле 2020 года премьер-лига вернется к мячам белого цвета.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_24116.html

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