Представитель Усманова подтвердил, что бизнесмен пожертвовал тульскому "Арсеналу" 600 миллионов

Представитель Алишера Усманова подтвердил "СЭ", что бизнесмен пожертвовал тульскому "Арсеналу"​ 600 миллионов рублей.

– Информация соответствует действительности, – сказал он.

Ранее о финансовой помощи Усманова российскому клубу сообщил телеграм-канал Baza. По данным источника, к бизнесмену обратилось руководство "Арсенала".

Тульская команда заняла шестое место в чемпионате России сезона-2018/19 и пробилась в еврокубки. "Арсенал" в Лиге Европы-2019/20 стартует со 2-го отборочного раунда. (Илья Андреев)​

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