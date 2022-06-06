Правительство РФ не поддержало проект об отмене Fan ID

Правительство России не поддержало проект об отмене Fan ID, который ранее внесли депутаты от КПРФ. Об этом сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на документ, размещенный в думской электронной базе.

«На основании изложенного законопроект Правительством Российской Федерации не поддерживается», — говорится в документе.

Fan ID — система идентификации футбольных болельщиков, призванная обеспечить зрителям комфортный проход на стадион. Ранее она применялась на Кубке конфедерации 2017 года, чемпионате мира — 2018, а также на российских матчах чемпионата Европы в 2021 году.