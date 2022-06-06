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Сегодня, 18:20

Правительство РФ не поддержало проект об отмене Fan ID

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Правительство России не поддержало проект об отмене Fan ID, который ранее внесли депутаты от КПРФ. Об этом сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на документ, размещенный в думской электронной базе.

«На основании изложенного законопроект Правительством Российской Федерации не поддерживается», — говорится в документе.

Fan ID — система идентификации футбольных болельщиков, призванная обеспечить зрителям комфортный проход на стадион. Ранее она применялась на Кубке конфедерации 2017 года, чемпионате мира — 2018, а также на российских матчах чемпионата Европы в 2021 году.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220606/futbol-1793556705.html
Футбол
Fan ID (паспорт болельщика)
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
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