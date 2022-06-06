Коновалов вернется в «Рубин» после окончания аренды в «Ахмате»

Александр Клюев, агент полузащитника Игоря Коновалова, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем футболиста.

«У Игоря заканчивается аренда в «Ахмате», у него контракт с «Рубином», пока он вернется в команду. Дальше все узнаете», — сказал Клюев «СЭ».

В прошедшем сезоне Коновалов провел за «Ахмат» 25 официальных матчей, в которых забил 3 гола и отдал результативную передачу.