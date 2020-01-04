«Поздравляем, Антоха!». «Спартак» — о дне рождения Промеса
21:02
«Спартак» поздравил с днем рождения бывшего нападающего команды Квинси Промеса. Сегодня ему исполнилось 28 лет. Сейчас голландец выступает на родине за «Аякс».
— Сегодня Квинси Промес отмечает день рождения! Ему исполнилось 28 лет, — говорится в сообщении. — Поздравляем, Антоха!
Сегодня @QPromes отмечает день рождения! Ему исполнилось 28 лет ?— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 4, 2020
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Поздравляем, Антоха! pic.twitter.com/ESiVNm7Xa6
Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, после чего перешел в «Севилью». Вместе с красно-белыми он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.
Дополнительная информация
https://twitter.com/fcsm_official/status/1213516829341212678
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