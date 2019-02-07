Попов и Логашов поют, Карпину нравится. Видео

Игроки "Ростова" защитник Арсений Логашов и хавбек Ивелин Попов исполнили песню "Когда мои друзья со мной". Официальный Твиттер "Ростова" опубликовал видео, где главный тренер желто-синих Валерий Карпин аплодирует своим подопечным.
– Проиграл? Пой, – подписал Твиттер "Ростова" видеозапись.
Напомним, что "Ростов" проводит третий сбор в испанской Марбелье.
🎼🎼🎼– Football Club Rostov (@rostovfc) 7 февраля 2019 г.
Проиграл? Пой 🤗😂#мыростов pic.twitter.com/imOL7IbtUY
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