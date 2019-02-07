Попов и Логашов поют, Карпину нравится. Видео

Игроки "Ростова" защитник Арсений Логашов и хавбек Ивелин Попов исполнили песню "Когда мои друзья со мной". Официальный Твиттер "Ростова" опубликовал видео, где главный тренер желто-синих Валерий Карпин аплодирует своим подопечным.

– Проиграл? Пой, – подписал Твиттер "Ростова" видеозапись.

Напомним, что "Ростов" проводит третий сбор в испанской Марбелье.