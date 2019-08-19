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Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины

00:38
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Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины, сообщается в Twitter федерации футбола страны. Всего в списке 26 игроков.

Молодежная сборная Аргентины готовится к матчам отборочного турнира на Олимпийские игры в Японии. Квалификационный этап состоится в Колумбии в начале следующего года.

В сезоне-2019/20 Понсе провел 6 матчей за «Спартак», в которых забил 2 гола и получил 1 красную карточку.

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