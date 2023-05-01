Ветеран ЦСКА — об игроке «Амкала», показавшем футболку ЦСКА фанатам «Спартака»: «Плевать на этих любителей»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал корреспондентам «СЭ» матч медиафутбольных клубов «Народная Команда» — «Амкал» (2:1).

Во вчерашней игре нападающий гостей Антон Чужой после забитого мяча показал футболку армейцев болельщикам команды хозяев, среди которых было много фанатов «Спартака».

«На это не стоит обращать внимание. Что за мелочевка, плевать на этих любителей. Что хотят, то и делают. Причем тут «Спартак» и ЦСКА? Пусть играют в футбол и получают удовольствие, а не показывают принадлежность к какому-нибудь клубу», — сказал Пономарев «СЭ».

Чужой — воспитанник ЦСКА. Сразу после инцидента случилась стычка, но обошлось без пострадавших.